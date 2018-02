Yannick Nézet-Séguin à la barre du Metropolitan Opera dès cet automne

Le Metropolitan Opera a pris le monde musical par surprise jeudi matin en annonçant que Yannick Nézet-Séguin deviendra son directeur musical dès septembre 2018, anticipant de deux ans la date prévue pour sa prise de fonction.

Yannick Nézet-Séguin a libéré quelques semaines de son calendrier des saisons 2018-2019 et 2019-2020 pour se plonger au plus vite dans ses nouvelles fonctions à New York. Il pourra ainsi diriger la saison prochaine non pas deux, mais trois opéras : Pelléas et Mélisande de Debussy, Dialogue des carmélites de Poulenc et une nouvelle production de La Traviata de Verdi mettant en vedette Diana Damrau. Yannick Nézet-Séguin dirigera aussi deux concerts de l’Orchestre du Metropolitan Opera à Carnegie Hall.

L’annonce de cette arrivée permet au Met d’engranger un impressionnant don de 15 millions de dollars de la Fondation Neubauer. Yannick Nézet-Séguin est désormais le « Jeanette Lerman-Neubauer Music Director » du Metropolitan Opéra.

Cet engagement anticipé du chef québécois est une bouée de sauvetage pour le Metropolitan Opera, qui a désespérément besoin de tourner la page très vite après le scandale autour de son directeur musical précédent, James Levine. Ce dernier avait été suspendu par l’institution après des allégations d’agression sur trois adolescents, entre les années 1960 et les années 1990.

D’autres détails suivront.