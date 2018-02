Le crooner Vic Damone s’éteint à l’âge de 89 ans

Photo: Agence France-Presse

Miami — Le crooner Vic Damone, dont la voix lui a valu d’être décrit comme ayant « les meilleures cordes vocales de l’industrie » par Frank Sinatra, est mort en Floride à l’âge de 89 ans, a indiqué sa fille lundi. Victoria Damone a confirmé que son père est mort dimanche, dans un hôpital de Miami Beach, de complications liées à une maladie respiratoire. Les ballades romantiques de Vic Damone lui ont permis de vendre des millions d’albums et de faire carrière pendant un demi-siècle. Après avoir remporté un concours de talent à la radio, Vic Damone a vu sa carrière commencer à prendre de l’ampleur. Ses succès incluent Again, You’re Breaking My Heart, My Heart Cries for You, On the Street Where You Live et, en 1957, la chanson-titre du film de Cary Grant An Affair to Remember. Vic Damone et Frank Sinatra, aux côtés de Tony Bennett, Perry Como, Dean Martin et d’autres, ont formé un groupe d’Italo-Américains qui ont dominé le domaine de la musique pop d’après-guerre. Vic Damone continuait d’attirer les foules dans les boîtes de nuit et à ses concerts alors qu’il était septuagénaire. La maladie l’a toutefois forcé à prendre sa retraite à Palm Beach en compagnie de sa cinquième femme, la designer de mode Rena Rowan. Le crooner a participé à plusieurs comédies musicales des studios MGM et a même décroché un rôle dans The Godfather (Le parrain), mais le personnage d’aspirant chanteur qui se tourne vers la mafia pour aider sa carrière a Hollywood a finalement été donné à Al Martino.