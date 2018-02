Un opéra pour Julien Bilodeau et Michel Marc Bouchard

L’Opéra de Montréal a annoncé jeudi un projet associant Michel Marc Bouchard (Les feluettes) et le compositeur Julien Bilodeau (Another Brick in The Wall). Le nouvel opéra, intitulé La beauté du monde, sera créé au printemps 2021. L’action posera la question de la protection des oeuvres d’art à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale dans le milieu muséal. « Profondément troublé par le récent affront causé au site archéologique de Palmyre, par le saccage du musée de Mossoul en Irak et par la destruction d’oeuvres majeures de l’art byzantin et mésopotamien au Moyen-Orient, Michel Marc Bouchard a décidé d’écrire cet opéra afin de rappeler l’importance des oeuvres d’art dans nos vies, de leur accessibilité et de leur protection », nous indique l’Opéra de Montréal.