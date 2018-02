Premier concert classique pour Jordi Savall au Québec

Photo: David Ignaszewski

Après avoir présenté ses projets autour de Jérusalem, de Venise et de l’esclavage, Jordi Savall reviendra au Québec pour des concerts de la musique de Tous les matins du monde (des oeuvres de Couperin, Lully, Marais et Rameau), entouré de ses fidèles Manfredo Kraemer, Marc et Pierre Hantaï, Philippe Pierlot et Rolf Lislevand. Il sera le 17 février 2019 à la salle Bourgie à Montréal et le 19 février au Palais Montcalm à Québec. Les billets sont déjà en vente.