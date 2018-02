This Is Glue, Salad Boys

Salad Boys est le genre de groupe qui pourrait composer la musique d’une comédie dramatique dans laquelle de jeunes gens désabusés et anxieux au point du sarcasme vivent un rite initiatique d’une quelconque forme, qui leur permettra de catalyser leurs angoisses liées au sentiment d’échec. Nos protagonistes pourraient même faire du pouce dans les magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande, d’où vient le groupe, tiens. Évoquant par moments Suicide (Blown Up), The Bats (In Heaven, Dogged Out), Parquet Courts ou Nap Eyes, This Is Glue est un produit multiréférentiel. Cette familiarité, qui aurait pu tomber dans le pastiche, est en fait plutôt réconfortante. Parfois, ça barde (Psych Slasher), parfois, ça pleure (Going Down Slow). Dégoulinant de distorsion, l’album arrive à maîtriser les brumes dans lesquelles il s’enfonce. Ajoutez-y des thématiques bien noires et déprimantes et vous avez un opus fort touchant.



This is Glue ★★★ 1/2 Jangle pop Salad Boys, Trouble in Mind Records