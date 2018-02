Michael Jackson accusé de plagiat

New York — Le célèbre producteur Quincy Jones, derrière les plus grands succès de Michael Jackson, a accusé le roi de la pop d’avoir plagié à plusieurs reprises, notamment avec le succès Billie Jean. « Je n’ai pas envie de le dire publiquement, mais Michael a volé beaucoup de trucs. Il a volé beaucoup de chansons », a déclaré le producteur de 84 ans, qui a participé à la création des albums mythiques Thriller et Bad. « Il était aussi machiavélique qu’il est possible de l’être », a-t-il ajouté dans cette interview accordée au site Vulture et publiée mardi. Il a ainsi montré du doigt des ressemblances entre le classique Billie Jean — un morceau dont il a assuré la production — et State of Independence, un morceau de la reine du disco Donna Summer également produit par Quincy Jones et sorti quelques mois auparavant.