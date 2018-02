Paul Simon offrira une tournée d’adieu qui s’arrêtera à Montréal en juin

Photo: Julie Jacobson Associated Press

New York — Quelques jours seulement après qu’Elton John eut annoncé sa retraite de la scène dans trois ans, un autre grand nom de la musique s’apprête à faire une tournée d’adieu : Paul Simon. Le musicien âgé de 76 ans s’est tourné vers les médias sociaux, lundi, pour annoncer que sa prochaine tournée sera sa dernière, citant les conséquences de la tournée sur sa vie personnelle et la mort récente de son ami et guitariste Vincent NGuini pour expliquer sa décision. Les billets pour sa tournée Homeward Bound – The Farewell Tour, qui s’arrêtera au Centre Bell le 13 juin, seront mis en vente le 8 février. La tournée s’amorcera le 16 mai à Vancouver et l’amènera en Amérique du Nord et en Europe. Son dernier spectacle est prévu le 15 juillet, à Londres, avec James Taylor et Bonnie Raitt comme invités spéciaux. Un spectacle à Toronto est également prévu le 12 juin. Parmi les grands succès de Paul Simon, on compte The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water et Diamonds on the Soles of Her Shoes. Paul Simon est un membre du Panthéon des auteurs-compositeurs et a également été intronisé au Panthéon du rock’n’roll, à la fois en tant que membre de Simon Garfunkel et comme artiste solo. L’auteur-compositeur a précisé qu’il pourrait remonter sur scène de façon occasionnelle après sa dernière tournée.