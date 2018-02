Il y a une étrange histoire d’amour entre une animatrice de variétés américaine et un Saoudien issu d’une famille de vendeurs d’armes au coeur du second album d’Efrim Menuck (Godspeed You ! Black Emperor, Thee Silver Mount Zion), mais les titres suggèrent plutôt un regard sur la lutte des classes sociales, parfois chanté, plus souvent évoqué à travers de longues notes de guitares trafiquées et des nappes de synthétiseur modulaire. Entre chanson rock expérimentale et paysages drone/ambient, le multi-instrumentiste montréalais propose un disque qui nous happe dans ses constructions sonores finement calibrées, bruyantes et menaçantes au début, puis harmonieuses et lumineuses sur la finale. Une oeuvre vaste et d’une gracieuse langueur, constituée de tableaux sonores s’imbriquant l’un dans l’autre, qui accorde autant d’importance aux mélodies envoûtantes qu’aux vrombissements sourds. Lancement au bar La Source de la Martinière à Québec le 7 février, et le lendemain à Montréal au Ritz P.D.B.



Écoutez LxOxVx / Shelter In Place

Pissing Stars ★★★★ Efrim Manuel Menuck, Constellation Records