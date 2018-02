Love in a Time of Madness, José James

Pour un changement de ton, c’en est un plutôt majeur : après un magnifique album-hommage à Billie Holiday en 2015 puis une prestation remarquée autour du répertoire de Chet Baker à Montréal en 2016, le chanteur américain José James — une des rares voix masculines du jazz d’aujourd’hui — fait une sorte de grand écart stylistique pour aboutir… directement dans le R&B, les rythmes trap, la pop électronique ou le funk. C’est dans les subtilités que les fans de James le reconnaîtront : contrastes entre les beats et le phrasé, textures vocales soignées, ce genre de détails. Mais cet album (paru il y a quelques mois) se veut ailleurs. Il vise le plancher de danse, ou accroche en creux d’oreille des ballades soutenues. La proposition ne bouleverse pas ce qui se fait de mieux dans le R&B contemporain — on sent aussi l’influence manifeste du Prince des années 1980 —, mais James démontre une fois de plus sa remarquable aisance à fréquenter des territoires composites.

José James - Live Your Fantasy