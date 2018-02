Rifles & Rosary Beads, Mary Gauthier

En une dizaine d’albums depuis les années 1990, Mary Gauthier a tout affronté, à commencer par ses propres démons : l’abandon en bas âge, l’alcool, les drogues dures. Dans son combat pour les droits des gais et lesbiennes, elle a multiplié chansons et articles. Voilà qu’elle lance un disque d’histoires de soldats, dans le cadre du projet SongwritingWith : Soldiers, qui a pour but de transposer en chansons des témoignages. L’art chansonnier de Mary Gauthier, l’absence d’artifices mais non de beauté, permet d’entendre l’irrecevable : The War After the War parle de la difficulté d’être en couple quand le (ou la) militaire revient au pays ; Still on the Ride évoque le sentiment de culpabilité chez les survivants ; Iraq raconte l’histoire d’une mécanicienne de l’armée dont l’ennemi « wasn’t Iraq », mais ses compagnons d’armes. Pensez The Ghost of Tom Joad à la rencontre d’Universal Soldier, en plus cru, en plus nu, en plus tendre aussi. Un album essentiel.



Écoutez Bullet Holes in the Sky

Rifles & Rosary Beads ★★★★ 1/2 Mary Gauthier, Thirty Tigers / Sony