Le Met perd l’un de ses piliers

Avant même de commencer son mandat au Metropolitan Opera, en 2020, Yannick Nézet-Séguin vient de subir la lourde perte de son plus solide pilier, Robert Rattray, décédé brutalement mardi. Assistant au directeur général du Met, Peter Gelb, Rattray, qui fut auparavant le directeur d’Askonas Holt (l’agence qui engagea et mit en orbite la carrière du chef québécois) était le grand responsable des distributions et de la détection des talents au sein de l’institution new-yorkaise. Dans un commentaire publié sur Facebook, Yannick Nézet-Séguin s’est dit « le coeur brisé » par la perte d’un homme « si important » dans sa vie, dont il a salué « le savoir incroyable » et « l’immense humanité ».