«De Graupner à Mozart»: la prouesse des cornistes

Le programme érudit des Idées heureuses, proposé conjointement par le corniste Pierre-Antoine Tremblay et Geneviève Soly, mettait en valeur le cor naturel dans un chef-d’oeuvre bien connu, le Quintette K. 407 de Mozart, et dans des oeuvres de Mozart et Graupner composées pour deux cors : la Sonate d’église K. 329 du premier, une Sonate à six et une Sinfonia du second.

Peu connu au Québec, Pierre-Antoine Tremblay de Baie-Saint-Paul, titulaire d’une maîtrise en musique baroque du Conservatoire d’Amsterdam, est, à en croire sa biographie, un habitué des ensembles baroques européens tels Europa Galante et le Freiburger Barockorchester, et se produit aussi en Russie avec MusicAeterna du génie Teodor Currentzis, avec l’Orchestre du XVIIIe siècle aux Pays-Bas et l’Orchestre des Champs-Élysées de Philippe Herreweghe. Il était associé, ce mardi, à Louis-Pierre Bergeron, l’un de ces « fameux » Québécois récemment recalés à l’OSM à la surprise de beaucoup, qui a trouvé désormais refuge à l’Orchestre du CNA à Ottawa.

Le cor naturel, instrument périlleux entre tous (on se souvient de ce pauvre corniste tchèque de l’ensemble de Vaclav Luks en perdition dans la Messe en si en novembre dernier, qui jouait comme si ses collègues avaient facétieusement caché quelque chose dans son instrument), est si dur à maîtriser que ce que nous avons entendu mardi tient de la prouesse et de la haute voltige. Il y a de quoi dresser très haut le pavillon de la fierté nationale quand on entend une tenue instrumentale et musicale pareille.

C’était d’autant plus frustrant dans le rare exercice de la Sonate d’église K. 329, avec deux virtuoses pareils, une timbale parfaite, deux orgues aussi adéquats de voir péricliter le tout parce que deux violonistes (Laura Andriani et Chantal Rémillard) étaient incapables de jouer à l’unisson… Même si elle a cassé son archet dans la Sinfonia de Graupner, donnée pour la première fois depuis sa création au XVIIIe siècle, Laura Andriani a été fort heureusement plus solide dans la seconde partie du concert, car la première était bien fragile et décevante, alors qu’Olivier Brault a magnifiquement épaulé Geneviève Soly dans la Sonate K. 7, composée par Mozart à l’âge de 7 ans.

Ce concert a donc séduit par l’intelligence du projet, la tenue des cornistes et la richesse des orgues et du clavecin. Il a aussi confirmé une fois de plus un problème récurrent de cordes (généralisation un peu abusive, car, de mémoire, je n’ai jamais eu à me plaindre d’altistes, de violistes et de contrebassistes) baroques à Montréal, qu’il faudra bien affronter et résoudre un jour ou l’autre, à moins de se satisfaire du « vaguement juste » et du « à peu près en place ».