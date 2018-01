Grammy: les étiquettes indépendantes se réjouissent

Au lendemain de la 60e cérémonie des Grammy Awards, un des importants porte-étendard de la musique américaine gérée en dehors des gros conglomérats de l’industrie s’est réjoui de voir que plus de 40 % des gagnants étaient issus d’étiquettes de disques indépendantes, que de récents rapports montrent d’ailleurs en progression.

L’organisation new-yorkaise sans but lucratif A2IM, qui représente quelque 500 petites et moyennes entreprises du monde du disque, a souligné que 36 des 84 gramophones dorés de la grande fête musicale américaine ont été remis aux étiquettes indépendantes, soit tout près de 43 % des prix.

Le patron d’A2IM, Richard James Burgess, a dit que son organisation « se félicite que nos collègues, les membres votant de l’Académie [nationale des arts et des sciences], aient si puissamment appuyé la pertinence et les valeurs musicales diverses de notre communauté indépendante ».

L’organisme souligne que les joueurs indépendants de l’industrie de la musique ont tiré leur épingle du jeu dans certaines catégories importantes. Parmi eux, The National, chez l’étiquette 4AD, a remporté le prix pour l’Album alternatif de l’année, Alabama Shakes, chez ATO Records, a récompensé pour la Meilleure performance roots et l’étiquette Naxos a terminé la soirée avec trois statuettes en musique classique.

C’est toutefois Bruno Mars qui a été le roi de la soirée, avec six Grammy, grâce à son disque 24k Magic paru chez Atlantic, filiale de Warner Music Group. Le doué et populaire rappeur Kendrick Lamar a quant à lui gagné cinq prix grâce à son disque DAMN paru chez des filiales de Universal.

Reste qu’aux yeux du professeur en musicologie à l’UQAM Danick Trottier, « les étiquettes indépendantes prouvent encore une fois qu’elles ont leur place dans l’échiquier musical en favorisant des recoupements entre la pop mainstream et les périphéries musicales, entre le local et le global, entre genres musicaux éloignés et musiciens et musiciennes d’horizons divers ».

Le professeur Trottier rappelle que ce clivage pas toujours franc entre les majors et les indépendants a des racines jusque dans les années 1950.

Toutefois, dit-il, « les majors n’ont plus la force et l’impact d’autrefois et les indépendants ne cessent de montrer leur pertinence dans un contexte numérique où le DIY [Do it yourself] prouve plus que jamais son efficacité ».

En progression

Une étude du Worldwide Independent Network (WIN), parue en octobre 2017, montrait que les étiquettes de disque indépendantes avaient généré 6 milliards de dollars en vente en 2016, ce qui représentait 38,4 % du marché total, en hausse de 0,9 % par rapport à 2015.

Le WIN base son étude sur 660 répondants répartis à travers 26 pays, et définit une étiquette indépendante à partir des droits de propriété et non pas selon son distributeur, comme le font d’autres études.

C’est aux États-Unis que la croissance des indépendants s’est le plus fait sentir, avec une hausse de 1,7 % entre 2015 et 2016.

Le ratio des ventes des indépendants est toutefois très variable dans le monde. En Espagne par exemple, le marché est dominé par les majors, car seulement 15 % des ventes en 2016 provenaient des indépendants — une baisse de 3 % par rapport à l’année précédente. Au Canada, en 2016, le marché appartenait à 20 % aux petits joueurs, un recul de 1 % en un an.

20 % C'est le pourcentage de la part de ventes de disques appartenant aux étiquettes indépendantes au Canada en 2016, selon une étude du Worldwide Independent Network

Lors de la 59e cérémonie des Grammy, en février 2017, l’artiste Chance the Rapper, qui n’était sous aucune étiquette de disque et qui n’avait vendu aucune copie de son « mixtape » Coloring Book — il le donnait en ligne —, avait remporté trois prix, dont Meilleur album rap et Meilleur nouvel artiste.