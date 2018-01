Leonard Cohen décroche un Grammy posthume

New York — Le chanteur et poète de légende Leonard Cohen n’avait jamais remporté de Grammy de son vivant : il a décroché dimanche celui de « meilleure performance rock » pour la chanson « You Want It Darker », dans laquelle il se disait prêt à mourir.

Leonard Cohen, décédé en novembre 2016, a beau avoir été une figure majeure de la musique avec des chansons légendaires comme Hallelujah ou So Long, Marianne, il n’a jamais connu de grand tube au sens commercial du terme et a toujours été boudé par les Grammys, les plus grandes récompenses de la musique américaine.

Son album You Want It Darker est sorti trois semaines avant la mort du chanteur canadien, à Los Angeles, à l’âge de 82 ans.

Dans la chanson-titre, Cohen, qui aimait les réflexions métaphysiques, se disait prêt à affonter la mort.

« Hineni, hineni, » chantait-il dans le refrain, utilisant un mot hébreu qui signifie « Je suis là », avant d’ajouter, accompagné par le choeur de la synagogue de son Montréal natal : « Je suis prêt, Seigneur ».

S’il n’avait jamais remporté de Grammy pour une chanson ou un album, Leonard Cohen avait tout de même reçu une récompense pour l’ensemble de sa carrière en 2010.

Il apparaissait aussi sur un album d’hommages à la chanteuse Joni Mitchell qui, emmené par la légende du jazz Herbie Hancock, avait été sacré Album de l’année en 2008.