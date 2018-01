Brooklyn Sessions, Simone Prattico

Ce disque arrive comme une nouveauté… mais il date en réalité de 2015. Explication ? Prattico est actuellement en tournée au Québec (Montréal, Sorel et Terrebonne dans les prochains jours), et c’est là sa carte de visite. Peu connu, le batteur et percussionniste italien est surtout réputé comme accompagnateur, notamment du chanteur Piers Faccini. Déclinées avec la contrebassiste Brandi Disterheft et le pianiste Klaus Mueller, ces Brooklyn Sessions constituent de fait la première réelle démarche solo de Prattico. Se dégage donc de ces compositions et reprises (la fort réussie Maiden Voyage) enregistrées en quelques heures une étonnante maturité, malgré le peu d’expérience du groupe en tant que groupe : grande aisance dans plusieurs registres d’intensité, délicatesse d’interprétation soutenue, mordant quand il le faut, du jazz à cheval entre les traditions européenne et américaine. En matière de trio jazz, rien pour passer à l’histoire, mais du tout bien fait.

Simone Prattico - Maiden Voyage