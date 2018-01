Une dernière tournée de trois ans pour Elton John

Photo: Evan Agostini / Invision / AP

Elton John a annoncé mercredi à New York qu’il effectuera une « dernière » tournée géante de trois ans, avant d’arrêter de parcourir le monde pour se consacrer à l’éducation de ses deux enfants. L’artiste de 70 ans a expliqué qu’il ne mettra pas pour autant un terme à sa carrière de musicien et de chanteur, et qu’il continuera à produire de la musique « jusqu’à [sa] mort », a-t-il déclaré. Avec cette annonce, l’artiste anglais a mis un terme au suspense qu’il avait savamment orchestré depuis plusieurs semaines. Cette dernière tournée doit commencer en septembre en Pennsylvanie et compter environ 300 dates jusqu’en 2021. Marié avec David Furnish, Elton John a deux fils, Elijah (5 ans) et Zachary (7 ans), nés d’une mère porteuse.