Décès de la chanteuse des Cranberries: des tests menés sur sa dépouille

Londres — Un coroner britannique attend les résultats des tests menés sur la dépouille de la chanteuse du groupe The Cranberries pour déterminer la cause de sa mort. Dolores O’Riordan est décédée lundi à Londres, au Royaume-Uni, à l’âge de 46 ans. Une enquête sur la mort de la célèbre chanteuse a été ouverte vendredi. Le porte-parole Stephen Earl a indiqué que Dolores O’Riordan a été trouvée inconsciente dans sa chambre d’hôtel et qu’elle a été déclarée morte sur place par les ambulanciers qui ont été appelés. M. Earl a ajouté qu’une autopsie a été menée et qu’on « attend les résultats de plusieurs tests qui ont été commandés ». La police a déjà indiqué qu’elle ne considérait pas cette mort comme étant suspecte, ce qui signifie qu’aucun crime n’a été commis.