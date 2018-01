Paul Badura-Skoda, Schubert: Les sonates pour piano

Nous avons récemment rendu hommage au pianiste Paul Badura-Skoda à l’occasion de ses 90 ans en présentant un coffret Deutsche Grammophon ressuscitant ses enregistrements de jeunesse méconnus. RCA fait oeuvre utile en rééditant cette première intégrale Schubert (au piano moderne) parue en microsillon en 1971. La réédition, scrupuleusement surveillée et pilotée par le pianiste nonagénaire, mais au son souvent sec, inclut les prises alternatives des Sonates D. 664, 845, 850, 959 (3e mouvement) et 960. On comprend à la réaudition pourquoi ces versions intransigeantes, qui ne cherchent jamais à flatter, ont été éclipsées dans les années 1970 par celles de « l’autre pianiste » schubertien, Alfred Brendel, plus subtil dans la variété de touche. La situation sera assurément inverse si RCA a la bonne idée de rééditer la miraculeuse intégrale Eurodisc (1979-1981) des sonates de Mozart. Il semble que Sony Autriche ait eu cette bonne idée : une importation serait souhaitée.

Paul Badura-Skoda joue le finale de la Sonate D 959 de Schubert