A Rift in Decorum (Live at the Village Vanguard), Ambrose Akinmusire

Sorti quelque part à l’été 2017, ce disque double du brillantissime trompettiste américain Ambrose Akinmusire est de ceux dont les qualités intrinsèques se révèlent d’écoute en écoute : la musique d’Akinmusire — à la fois exigeante et exaltante — n’est pas facile à insérer dans un quotidien de vie. Elle demande le temps, la concentration, l’ouverture. Elle se montre parfois difficile à assimiler et à approcher. Mais quand ça y est ? Houla ! Ce trompettiste fréquente les extrêmes (dans le ton, dans la vélocité, dans les textures, dans l’énergie, dans la retenue) avec une telle intelligence artistique, une telle puissance… Ici au centre d’un quartet exceptionnel — Harris (p), Raghavan (cb), Brown (b) —, Akinmusire présente une série de nouvelles compositions où alternent incandescence post-bop aux accents free et éléments très introspectifs (Moment in Between the Rest, tout en tension et en mystère ambiant). Deux heures de musique d’une rare richesse.

Ambrose Akinmusire - Moment In Between The Rest (To Curve An Ache)