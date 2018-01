De la couverture du jazz d’ici et d’ailleurs

Musiciens jazz et amateurs de jazz du Québec, lecteurs du journal Le Devoir, prière de lire. À la lecture du cahier culturel du journal Le Devoir (journal dont je suis une fidèle lectrice depuis 20 ans), où l’on traite, tel qu’à l’habitude, de l’actualité culturelle québécoise : sorties cinéma, théâtre du moment, concerts classiques, spectacles chansons, expositions, multiples entrevues avec les acteurs culturels… je me suis étouffée (encore une fois) !

Je lisais, je m’instruisais sur ce qui se passe en ce moment à Montréal, je tournais les pages et… PAF ! Un coup à la figure, un brûlement d’estomac soudain… NON, PAS ENCORE ! Car à quoi avait-on droit au sujet du jazz ? À un article sur John Coltrane et Benny Golson ! Évidemment, je n’ai rien contre ces génies américains (dont un est décédé en 1967), là n’est pas la question… Et on nous sert en prime quelques petites mentions dans le bas de l’article traitant de Ben Riley, Chick Corea (ils l’ont tu l’affaire, les Amaricains ? !) et du catalogue ECM… Bref, RIEN. RIEN DE RIEN. NADA. ZÉRO. Pas même une seule miette sur les concerts de la semaine en jazz au Québec et les acteurs et actrices d’ICI (alors qu’il y aurait eu matière, et ce, chaque semaine !).

M. Truffaut persiste et signe. Vraiment, c’est franchement désolant. J’ai mal à ma communauté, comme trop souvent en lisant ce journal que j’apprécie pourtant dans toutes les autres sphères… Ça suffit. Ça fait des années que cela dure. Les artistes créent, s’activent, se démènent, mais si les médias n’en parlent pas, ne mettent pas le public au parfum de ce qui se passe, c’est la fin garantie. Plus de curiosité et d’appui envers ce qui se fait ICI, de grâce !

* Cette lettre a été appuyée ou co-signée par :

Michel Rivard : auteur-compositeur

Gilles Bélanger : auteur-compositeur (12 hommes rapaillés)

René Lussier- guitariste, compositeur

Patrice Desbiens : poète

Claude Duhamel : réalisateur radio- Espace Musique

Pierre Labbé : saxophoniste, producteur (Sacré Tympan)

Rodney St-Éloi : écrivain, poète

Robert Leroux : président du Conseil Québécois de la musique

André Marchand : chanteur- Charbonniers de l’enfer

Éric Champagne : compositeur

Phillipe Ochem : journaliste/écrivain JazzMagazine (France)

André Leroux : saxophonsite

Jean-Pierre Zanella : saxophoniste

Jacques Kuba Séguin : trompettiste-compositeur

Judy Servay : Propriétaire du resto Robin des Bois

Sienna Dalhen : chanteuse

Michel F. Côté : compositeur (danse)

Felix Stussi : pianiste / compositeur

Réponse de Serge Truffaut

À la lecture d’une de mes récentes chroniques, Mme Trudel a eu un moment de colère, si j’ai bien compris la vulgarité de son propos sur Facebook, après avoir réalisé que l’essentiel de mon texte était consacré à un documentaire sur John Coltrane et au dernier disque de Benny Golson. Bien. J’ai une certitude : pour l’ami-lecteur-qui-achète-Le-Devoir, le sujet de la semaine, du mois, c’était eux. On notera qu’elle qualifie le sujet, donc Coltrane et Golson, de « same old s… ». Que Coltrane, l’auteur de Stars Fell on Alabama, soit réduit à une… L’âme sensible au combat des droits civiques dont il est question dans le film appréciera.

Ensuite, elle affirme que je cultive une « obstination » à parler de sujets « hors Québec. » Ah bon ? Là, le sophisme à la base duquel elle a articulé son affirmation sur un ton si militaire que je me suis mis au garde-à-vous m’a sidéré. Une fois remis, j’ai retenu qu’au cours des récents mois, j’ai traité des albums de Rémi Bolduc, Chantal de Villiers, Pierre Tanguay, Michel Donato, Yves Léveillé, Jean Derome, Jean-Pierre Zanella… Sans oublier nos amis anglophones de Montréal et d’ailleurs au Canada : Kevin Dean, Dave Turner, Corey Weeds, Jerry Granelli, etc.

Ami lecteur, je vais faire une confidence : j’achète 90 % au moins des disques dont il est question dans mes chroniques. Toujours est-il que j’ai adopté cette position qui me distingue de la grande majorité de mes collègues afin d’avoir une idée très précise des prix et des réseaux de distribution. Résultat ? Trois disquaires sont en fait mes principaux « pushers » de CD. C’est eux qui, tous les mois, me précisent VOS goûts. Bref, Madame Trudel demandant ma tête, elle devrait également, puisqu’elle est habitée par la volonté de châtier, exiger aussi celles de ces gentils disquaires. Amen !