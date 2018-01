La voix forte aux inflexions uniques de la chanteuse Dolores O’Riordan, qui a fait vibrer toute une génération d’amateurs de rock avec The Cranberries dans les années 1990, s’est éteinte « subitement » lundi. O’Riordan avait 46 ans.

Au fil des succès qui ont marqué les six albums originaux du groupe irlandais, avec en tête la bombe Zombie — 652 millions de vues sur la chaîne officielle YouTube —, la chanteuse à l’attitude souvent mordante est devenue une figure importante de la musique. Sa voix continuera de hanter le public.

Elle-même auteure et compositrice, O’Riordan aura porté avec force des titres tant énergiques que tendres. Notons Ode to my Family, Animal Instinct, Salvation, Linger, Analyse et When You’re Gone, qu’elle a su éclairer avec son timbre parfois tranchant, parfois voilé et ses fins de phrases où elle laissait sa voix casser.

L’annonce de sa mort, lundi, aura surpris tout le monde. O’Riordan, qui avait trois enfants, se trouvait à Londres « pour une courte séance d’enregistrement », a précisé son agence, Lindsey Holmes Publicity, dans un communiqué. « Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle et ont demandé le respect de leur vie privée dans cette période très difficile », dit aussi la note.

La chanteuse originaire de l’ouest de l’Irlande était la plus jeune de sept enfants. Musicienne dès son jeune âge, elle avait rejoint les Cranberries en 1990, alors qu’elle n’avait pas 20 ans. Dès son premier album, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We ?, la formation avait attiré l’attention, entre autres avec le titre Linger. Puis le groupe a obtenu un large succès avec l’album suivant, No Need To Argue, sur lequel on trouve la chanson phare Zombie, un titre contestataire qui évoquait le conflit en Irlande du Nord. L’album aura atteint le sommet des palmarès dans plusieurs pays. Au total, le groupe a vendu plus de 40 millions d’albums à travers le monde.

On s’était parlé il y a quelques semaines avant Noël. Elle semblait heureuse et en santé — on avait même évoqué l’idée d’écrire quelques chansons ensemble. Le guitariste des Kinks, Dave Davies

Réactions

Le monde musical a abondamment réagi sur les réseaux sociaux, lundi. Le guitariste des Kinks, Dave Davies, s’est dit « ébranlé » par la mort d’O’Riordan. « On s’était parlé il y a quelques semaines avant Noël. Elle semblait heureuse et en santé — on avait même évoqué l’idée d’écrire quelques chansons ensemble. »

Le populaire artiste irlandais Hozier a écrit sur Twitter qu’il n’oublierait jamais la première fois où il a entendu la voix de la chanteuse. « Je n’avais jamais entendu quelqu’un se servir de son instrument comme ça. Je suis bouleversé et attristé d’apprendre son décès. »

« Nous sommes anéantis », a réagi Duran Duran sur Twitter.

Séparation et solo

En 2003, lassé des tournées intensives et en panne d’inspiration, The Cranberries avait décidé de faire une pause.

Chacun était parti de son côté, la chanteuse aux cheveux de jais coupés courts tentant une carrière solo, avec un premier album, Are You Listening ?, en 2007.

Les Cranberries s’étaient retrouvés en 2009 et avaient sorti trois ans plus tard l’album Roses. Leur dernier album, Something Else est sorti l’an dernier. Ils avaient dû annuler plusieurs concerts, dont un à Montréal prévu à la Maison symphonique, évoquant alors les problèmes de dos de la chanteuse.

Controverses

En 2014, O’Riordan avait fait parler d’elle pour avoir agressé une hôtesse de l’air lors d’un vol de New York vers l’Irlande. Elle avait reçu un diagnostic de bipolarité peu de temps après. Condamnée à payer une amende, la chanteuse avait déclaré qu’elle utiliserait la musique, la danse et la scène pour améliorer sa santé mentale.

Depuis le début de sa carrière, O’Riordan a plusieurs fois suscité la controverse avec des prises de position sur certains enjeux de société. Née dans une famille catholique pratiquante, elle s’est ainsi affichée contre l’avortement ou pour la peine de mort « dans certains cas », et s’est également montrée peu tendre envers les féministes.

La mort, avait-elle raconté l’an dernier dans le balado américain Soul Sister, la hantait depuis l’adolescence. « J’avais l’habitude d’aller au cimetière et de m’y promener, disait-elle. Je sais que je dois mourir, il faut mourir. On doit tous mourir. La question est : quand ? Combien de temps nous reste-t-il ? » Le mystère est malheureusement résolu.