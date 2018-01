Marc David quittera l’orchestre de Longueuil en 2019

L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et Marc David ont conjointement annoncé le départ de ce dernier en 2019. Marc David était directeur artistique et chef attitré de l’OSDL depuis 25 ans. Dans un communiqué, le chef considère que « le temps est venu de passer le flambeau » et de poursuivre certains projets personnels. Le directeur général de l’OSDL, Gilles Choquet, a salué le travail de M. David dans le développement de la relève et des programmes scolaires et jeunesse. De nouvelles baguettes seront testées dans les deux prochaines années afin d’assurer « une transition naturelle » dans le but de « maintenir les hauts standards déjà atteints et porter la formation vers de nouveaux sommets ».