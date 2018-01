Du Harmonium soluble dans le Prokofiev?

Concert amplifié. C’est le titre de l’événement présenté au Grand Théâtre de Québec le 1er mars et au Centre Bell le 2, dans le cadre de Montréal en lumière. Titre qui se veut d’une clarté limpide : concert comme dans concert de musique classique, et amplifié comme dans show rock plein les oreilles.

C’est la deuxième expérience du genre. Le concepteur Daniel Gélinas a d’abord tenté le coup en 2017, alors qu’il était encore à la tête du Festival d’été de Québec. Il remet ça en ajoutant à son programme de « grands succès » de la musique classique — du Boléro de Ravel à La chevauchée des walkyries de Wagner, en passant par le Roméo et Juliette de Prokofiev — quelques suppléments non négligeables : la participation de la soprano Natalie Choquette et une « suite L’Heptade » récrite par nul autre que Serge Fiori.

Daniel Gélinas, au bout du fil après le point de presse au Centre Bell, explique. « Je voulais démontrer que le prog et le classique peuvent s’intégrer, au niveau des structures musicales, surtout si c’est présenté d’une façon spectaculaire, avec des éclairages et un son puissant. Je voulais également aller plus loin que l’an dernier, à Québec, et inclure des éléments d’un grand album prog québécois. Je suis assez près de Serge Fiori, alors tout naturellement, on a parlé de L’Heptade. Il a accepté d’embarquer. »

Attention ! Ni réunion d’Harmonium ni présence de Fiori sur scène. « Il est en train de monter ce qu’on appelle une suite, qui liera plusieurs temps forts de L’Heptade en sept ou huit minutes, et l’arrangeur va transposer ça. » La partition sera jouée par l’Orchestre symphonique de Québec, entre les morceaux les plus « populaires » des Tchaïkovski, Beethoven et compagnie. « L’an prochain, je voudrais aller encore plus loin, et rassembler les pièces les plus connues du répertoire classique pour chorales… »

Par nature, c’est le chef d’orchestre qui détermine l’équilibre sonore entre les différentes sections d’un orchestre symphonique ; les micros relaient l’ensemble. Dans un contexte où tous les instruments sont captés séparément et mixés à la console, le rôle revient au sonorisateur.

« C’est entre ses mains à lui, c’est vrai. Il va faire la moitié du travail. Le chef continuera d’imprimer sa personnalité, de mener l’orchestre. Ça se vivra pour le spectateur comme s’il était dans son salon avec un vrai bon système de son, mais avec l’impact sensoriel d’un grand show rock. On veut faire vivre une expérience hors de l’ordinaire. »

Il s’agit certainement de l’expérimentation d’une approche : on n’en est pas à revisiter du Maneige ou du Pollen en symphonique. « Commencer avec L’Heptade, pour moi, ça va de soi. »