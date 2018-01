Uptown Downtown, Bill Charlap

Le jazz ayant été (et étant toujours) le creuset d’innombrables innovations et explorations, les défenseurs d’un certain classicisme n’obtiennent pas toujours l’attention méritée. Et pourtant : c’est aussi dans les sillons de la profondeur — creuser avec soin la matière existante — que cette musique sait exprimer de grandes choses (ce que rappellent toujours les interventions de Ron Carter ou de Kenny Barron, entre de nombreux autres). Ainsi en est-il du trio du pianiste Bill Charlap (Kenny Washington à la batterie et Peter Washington à la contrebasse), encore et toujours au sommet du raffinement stylistique, de l’élégance dans l’interprétation — pas une note qui ne soit justifiée —, de la richesse sonore, de la capacité à jouer de tous les climats et quoi d’autre encore ? Ces qualités de jeu d’un trio absolument impeccable s’expriment ici autour d’un répertoire comme toujours choisi avec soin par ce fin connaisseur de Broadway. Uptown Downtown est en nomination pour le Grammy du meilleur album jazz instrumental : classique, oui, et superbe partout.

Bill Charlap Trio - Spring Can Really Hang You Up The Most