Laila Biali est chanteuse et pianiste jazz, ses six précédents albums en font foi. Qui plus est, elle anime Saturday Night Jazz à la CBC Radio 2. Mais le jazz a le dos large, même quand on est une longue dame à rayures (voyez la pochette). C’est du soul à base de gospel qui lance Got to Love à vive cadence. Suit We Go, une bossa vrombissante et tout aussi soulful, où le rendu rappelle irrésistiblement Julie Driscoll au temps du Trinity avec Brian Auger. On claque des doigts, c’est la joie. Et puis ça se calme — trop à mon goût — quand arrive Satellite, une ballade jazz-fusion peu mémorable, malgré les accents Joni Mitchell dans le phrasé. Et si les morceaux piano-voix ramènent Laila Biali sur son terrain d’élection (dont une sobre relecture de l’immortelle de Randy Newman I Think It’s Gonna Rain Today) et si ça bouge à nouveau dans Code Breaking, on regrette chemin faisant que le bel élan du départ n’ait pas été plus soutenu. Bon disque, mais promesse non tenue. Dommage.

Laila Biali - We Go