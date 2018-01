Passion vinyles (2) – Quand la vie tourne rond

Ce disque aura une symbolique éternelle pour moi, car en mai, j’ai eu la chance d’assister au petit concert privé d’Arcade Fire dans Hochelaga-Maisonneuve. Local tout simple, pas de place pour s’asseoir, on était environ cinquante, placés pour former un cercle autour des instruments. Quand les membres du band sont entrés, ils n’ont rien dit, ils ont pris place pour jouer leurs nouvelles chansons de manière plutôt brute et, à la fin, Win Butler a dit : « OK, thanks guys, we know what works and what does not work. » Je venais d’apprendre que j’étais enceinte, j’étais collée sur mon mari, c’est le premier show que notre gars a entendu de ma bedaine !