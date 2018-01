«Cello Reimagined», oeuvres de Haydn, Mozart, Bach père et fils, Daniel Müller-Schott, L’Arte del Mondo, Werner Erhardt

Le répertoire concertant pour violoncelle arrivant vite à saturation, contrairement à celui pour piano, les solistes peuvent être tentés par l’adaptation d’oeuvres destinées à d’autres instruments. En musique de chambre, la Sonate pour violon de Franck est fréquemment adaptée pour violoncelle. La présente démarche est plus rare, puisque nous trouvons des concertos inattendus comme le Concerto pour flûte K. 314 de Mozart ou le Concerto pour violon en sol de Haydn transposés au violoncelle, associés à un « vrai » concerto, le Wq 172 de Carl Philip Emanuel Bach à l’Adagio K. 261 de Mozart et à l’Adagio du Concerto BWV 1042 de Jean-Sébastien Bach. L’exercice, capté par des micros trop proches du soliste, est agréable mais pas révélateur, notamment en raison des cordes trop émaciées de l’orchestre. L’usage du violoncelle « romantise » de facto une démarche qui appelait plus de chaleur alentour.

Daniel Muller Schott joue le Concerto K314 de Mozart