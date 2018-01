Blood Moon Deconstructed, M. Craft

Blood Moon Deconstructed n’est pas un banal remâchage, mais bien un album exploratoire à la voix distincte. En se basant sur le canevas de son précédent Blood Moon (2016), le compositeur australien Martin Craft a revu la majeure partie des mélodies, changeant les titres, ôtant les voix, retirant une couche d’effets sidéraux, ralentissant le débit. Ne reste plus qu’une liberté formidable et dégagée où s’entremêlent piano (toujours), harpe, orgue, violoncelle, guitares et de très justes silences, qui accentuent de facto l’intensité des aigus et des graves — notamment sur Hip Meds Frolic, Dim Thing et Nonzero Wish, hypersensibles. On n’entend plus seulement le désert, où Craft avait composé Blood Moon, mais aussi des écosystèmes épais et spacieux, ou alors cassants, parfois écrasants, même western — Adorn Me est une séquence qu’on imagine aisément, ironiquement ralentie, sur un Quentin Tarantino. Voilà une excellente démonstration de ce que toute chose évolue et mue, semblable en cela à la vie.



Écoutez Hip Meds Frolic

Blood Moon Deconstructed ★★★★ 1/2 M. Craft, Heavenly Recordings