I Am a Man, Ron Miles

Voici un album qui a fait consensus dans les médias spécialisés américains pour se retrouver en bout d’année sur les listes des meilleurs disques sortis en 2017 : du grand jazz, mur à mur. Entouré du guitariste Bill Frisell, du batteur Brian Blade, du pianiste Jason Moran et du contrebassiste Thomas Morgan — groupe élite, faut-il préciser —, le trompettiste Ron Miles livre sept compositions éminemment politiques. Le I Am a Man du titre réfère à ce slogan lié à la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, et tout l’album sert de réflexion aux enjeux de justice sociale que la question raciale pose toujours. « C’est inutile et impossible de séparer la spiritualité et la politique, ou l’art et la politique », dit Miles dans l’éloquent livret qui accompagne l’œuvre. En ressort quelque chose de lumineux, ambitieux, calme, tendu, parfois lyrique, très beau partout. Jazz moderne complexe et réfléchi — bravo.



