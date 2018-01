Laudate Dominum, oeuvres chorales de Peteris Vasks, Choeur de la Radio de Lettonie, Sinfonietta Riga, Sigvards Klava

Disque important d’oeuvres chorales contemporaines, dont l’une, le Laudate Dominum, contient d’épisodiques interventions d’orgue. Élément majeur : le programme de ce nouveau CD consacré à notre compositeur contemporain préféré, le Letton Peteris Vasks, né en 1946, est formé de cinq oeuvres composées entre 2011 et 2016. Avec Da Pacem, Domine, le disque s’ouvre sur des notes qui rappellent le Cantus à la mémoire de Britten d’Arvo Pärt. La musique de Vasks n’est pas processionnelle comme celle de Pärt, mais plane en des sphères plus nourrissantes et plus élevées. De ce point de vue, Mein Herr und Mein Gott (2016) et, surtout, The Fruit of Silence (2013) me paraissent les deux oeuvres les plus fascinantes du disque. Des trois autres, plus amples, Da Pacem, Domine et Laudate Dominum, de pures merveilles, dominent. Vasks, c’est aussi mystique que Pärt, mais avec de la musique en plus. Essayez-le !

