Soon I Won’t See You at All, Hannah Diamond

Il n’y a pas de demi-mesure avec la musique de l’élusive Hannah Diamond, graphiste, photographe, artiste visuelle avant d’être l’ingénue chanteuse associée à l’étiquette londonienne PC Music. On embarque dans sa vision glorifiée de l’icône pop ou on rejette des bluettes ultrasucrées. Elle offrait gratuitement la semaine dernière un mix de trois nouvelles chansons — deux originales coécrites avec le producteur patron de PC Music A.G. Cook, et une reprise de la daube trance pop Concrete Angels (Gareth Emery feat. Christina Novelli). Cette dernière est particulièrement jouissive, alors que Diamond et Cook déconstruisent les codes ultraprévisibles de la musique dance pour aiguiller ce refrain innocent dans une délirante finale hardcore. Des deux originales, Never Again et The Ending, la seconde s’avère la plus nourrissante, tant sur le plan de la composition que du côté de la production, une affaire tropicale house décharnée, aérienne, pétillante et harmonieuse. Un lien de téléchargement est proposé sur la page YouTube du projet.



Écoutez Soon I Won't See You At All, de Hannah Diamond

Soon I Won’t See You at All ★★★ 1/2 Hannah Diamond, PC Music