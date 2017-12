L’ensemble belge Vox luminis de Lionel Meunier a été la révélation du Festival Bach 2017 avec un concert au programme associant Schütz et les ancêtres de Jean-Sébastien Bach. Le voici dans son second disque consacré au « grand Bach » chez Alpha, après un CD de cantates intitulé Actus Tragicus, d’ailleurs inclus dans le coffret Les maîtres du baroque (18 cd Alpha 372), aubaine de cette fin d’année. Parfait Bach intimiste à deux chanteurs par voix, ce Magnificat, couplé au Dixit Dominus de Haendel, défend l’esthétique très pure, légèrement blanche dans les sopranos, de Vox luminis. Le disque est idéal pour qui veut tenter une approche différente des grandes versions chorales du Magnificat. La plastique instrumentale, avec même classe et sereine sobriété que les contributions vocales, favorise le recueillement et une sorte de jubilation intérieure presque contemplative, très complémentaire des interprétations habituelles.



Écoutez Magnificat & Handel, Dixit Dominus

Magnificat ★★★★ Oeuvre de Bach + Haendel : Dixit Dominus, Vox luminis, Lionel Meunier, Alpha 370