On Air, The Rolling Stones

En 1987, c’est écrit à la main sur mes cassettes 4-pistes, CHOM diffusa la série The Sixties at the Beeb, quelque six heures de prestations des Beatles, Rolling Stones, Animals, Hollies, Yardbirds et cie, enregistrées lors de passages aux divers programmes de la BBC (la Beeb !). Faire tourner les disques à la radio d’État britannique était alors proscrit : fallait jouer pour vrai. Les Stones roulèrent franc : toutes les versions des Route 66, Come On, Cry to Me et autres Carol sont meilleures que celles des albums. Pas seulement plus dynamiques : mieux captées. Le contraire de la tendance chez messieurs Richards, Jones et Jagger à vouloir « sonner primitifs » comme les maîtres bluesmans. Trente ans après mes cassettes, on obtient dans la « Deluxe Edition » de la compilation On Air pas moins de 32 fa-bu-leux rendus. Dont huit chansons jamais faites ailleurs par les Stones. Oui, c’est tout bon. Rien que le trémolo dans Mona, c’est le grand frisson. Préparez-vous l’échine.

The Rolling Stones - Mona