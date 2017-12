L’opéra en conserve ne fait plus recette

Un opéra de Wagner dans une belle production érudite et formidablement chanté : on ouvre grand les yeux et les oreilles. Voici, en 2016, la reprise d’un spectacle monté en 1983, alors que Dresde état de l’autre côté du Mur. Elle rassurera tous ceux qui en ont ras le bol de voir des inepties scéniques au nom de la modernité. Ce Lohengrin est déjà une légende pour sa distribution : Piotr Beczala en Lohengrin, Anna Netrebko en Elsa, Elvelyn Herlitzius en Ortrud, Tomasz Konieczny en Telramund et Georg Zeppenfeld en Heinrich. Ce devait être la porte d’entrée pour Netrebko dans Wagner : elle a suspendu ses projets futurs, assurément pas pour des problèmes vocaux (la langue, par contre, semble l’incommoder). Face au Lohengrin épuré esthétisant de Lehnoff et Nagano (avec Klaus Florian Vogt) et celui plus contemporain et provocateur de Richard Jones, aussi avec Kent Nagano (et Jonas Kaufmann), voici un choix traditionnel passionnant.