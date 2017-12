La tradition moderne de la Veillée de l’avant-veille

Après avoir célébré le vingtième anniversaire de l’événement l’an dernier au Métropolis, les gigueux retourneront au douillet Club Soda, rue Saint-Laurent, pour la désormais incontournable Veillée de l’avant-veille, la grande fête urbaine des musiques du terroir québécois. « D’accord, c’est une soirée du temps des Fêtes, mais on est loin du “swing la bacaisse dans l’fond d’la boîte à bois”, de la ceinture fléchée et des bines au lard », insiste Nicolas Pellerin, leader des Grands Hurleurs, le groupe invité par Le Vent du Nord à partager la scène du Soda vendredi soir.

« Musicalement, c’est du gros calibre », s’emporte le violoniste et chanteur, joint chez lui, à Saint-Élie-de-Caxton. « Ça lève, et c’est comme ça que l’organisation de la soirée s’est forgé une réputation. Les gens savent que ça va brasser, mais surtout que ce sera un show de qualité », qui se déroulera en trois temps : d’abord les Grands Hurleurs avec leur trad exploratoire, fertilisé aux musiques d’Afrique, au rock et à l’électro, suivi des hôtes de la soirée et leurs airs de circonstance, « puis après la veillée de danse, avec tous les musiciens ensemble et un authentique câleur, Jean-François Berthiaume, un vrai pro. L’énergie qui se dégage de la scène, c’est énorme, gros comme un show rock qui lève. Tout le monde est en feu ! »

Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs avaient déjà eu l’honneur d’être les invités de la Veillée, il y a une bonne dizaine d’années. « C’était à nos débuts, on fouillait pour se trouver un son, essayant de développer quelque chose de distinct, se rappelle Pellerin. Sur scène, il y avait un batteur avec nous — disons qu’on se cherchait pas mal… »

Avec le temps et trois albums plus tard (le plus récent, 3/4, paru chez Coyote Records en 2015), le son du trio s’est raffiné, moins influencé par la musique qu’ils écoutent au quotidien que par les rencontres qu’ils font. « On a eu la chance de tourner dans des pays d’Europe qu’on ne s’imaginait jamais visiter, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, etc. Invités dans des festivals de musiques du monde, on a pu voir, entendre, rencontrer des musiciens de partout. Veux, veux pas, ça t’affecte. Tu reviens de là-bas avec plein de nouvelles idées, un bagage musical, et surtout avec l’envie que ces rencontres-là transparaissent dans ta musique. »

Enracinée dans notre tradition, certes, mais dans l’urgence de transplanter les germes folkloriques dans des terreaux étrangers. « On aime ça quand ça groove, on aime la musique éclatée, s’emporte à nouveau Pellerin. On cherche toujours à sortir du cadre de la musique traditionnelle — on n’est pas des puristes. D’ailleurs, on a souvent approché des accompagnateurs, n’importe qui, sauf des musiciens “trads” ». Comme le compositeur et pianiste néoclassique Martin Lizotte, « une belle bibitte, ce gars-là, c’est hallucinant ce qu’il fait. On a aussi enregistré avec un quatuor à cordes — on a toujours aimé jouer avec les sons, les approches, pour créer un son différent ».

Les Grands Hurleurs seront particulièrement gâtés cette année puisque, en plus du câleur Berthiaume, rompu à ces célébrations trad montréalaises, se joindra à eux et aux gars du Vent du Nord la violoniste et compositrice Stéphanie Lépine, « une virtuose », dit Pellerin, à juste titre. Formée à l’école classique puis en musique traditionnelle, cofondatrice du défunt groupe trad La Galvaude et du Camp de violon trad québécois de Lanaudière, où elle donne aussi des classes, Lépine est considérée comme l’une des meilleures violonistes du répertoire folklorique au pays. Si tout le monde est en feu à la Veillée de l’avant-veille, comme le dit Pellerin, comptez sur cette instrumentiste pour agir comme accélérant sur les braises ardentes de notre tradition musicale. Domino, les femmes et leurs partenaires auront chaud !