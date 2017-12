2017 en 10 tonalités jazz

Far From Over, Vijay Iyer Sextet (ECM)

A-t-on vu un palmarès 2017 sans ce titre dedans ? Non. Vijay Iyer fait consensus, encore et toujours. Mais à travers le traditionnel concert d’éloges pour le pianiste, Far From Over se distingue par l’éblouissante puissance qu’il dégage : sextet de feu autour de compositions d’une grande complexité (et d’une virtuosité rythmique soufflante), mais pourtant intuitives aux oreilles. Explosif. (G. B.-C.)



Vijay Iyer Sextet - Far From Over



