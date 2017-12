Quand la musique nous est contée

Youpi ! Eurêka ! Quelle heureuse surprise que ce millésime 2017 du conte de Noël de l’OSM ! La tradition du conte de Noël a été inaugurée avec Fred Pellerin en 2011. Il est vrai que les trois éditions avec ce conteur sans égal (2011, 2013, 2015) avaient quelque chose de magique, mais plutôt que de chercher vainement à retrouver cette magie en se plaçant sur un terrain équivalent, il fallait voir les choses autrement.

C’est ce qui s’est passé cette année avec ce Diable en canot d’écorce, conte de Michel Tremblay inspiré de La chasse-galerie, qui est surtout l’occasion pour Kent Nagano et l’OSM d’imposer, notamment au partenaire Radio-Canada, un changement radical de paradigme. Cette année, la musique reprend le pouvoir.

De superbes intuitions

Au lieu d’avoir un show télé de Fred Pellerin ou d’humour (avec Boucar Diouf l’an passé), vaguement illustré au passage par quelques musiques, nous sommes avant toute chose en face d’un concert filmé, où des oeuvres grand public illustrent une histoire. C’est totalement différent, et j’irais jusqu’à dire que c’est carrément l’opposé de ce qu’on voyait jusqu’ici.

Photo: Antoine Saito

Dans ce millésime 2017, la musique mène tout. En matière de place occupée dans la soirée, les rapports sont complètement inversés par rapport aux éditions antérieures. Par ailleurs, le conte de Michel Tremblay semble avoir été livré bien à l’avance, permettant une vraie sélection de musiques l’illustrant très intelligemment.

De ce point de vue, le choix est lumineux : superbe intuition de l’introduction de la 4e Symphonie de Beethoven ; choix érudit tiré d’Hamlet de Chostakovitch pour cadrer la menace du diable et idée majeure d’illustrer les hommes ramant de plus en plus fort par le 2e mouvement de la 5e Symphonie de Prokofiev. Charles Richard-Hamelin et Kent Nagano se sont même permis une version habilement abrégée de la Rhapsody in blue. Un vrai contenu musical, substantiel, donc.

Photo: Antoine Saito

Un conte prenant moins de place ; raconté avec aplomb par Laurent Paquin ; quelques interactions entre le comédien et l’orchestre qui se superpose à lui ; un choix de musiques relayant dramatiquement la narration, cette dernière mettant du liant dans ce qui apparaît comme un vrai concert de « tubes » du répertoire, le tout dans un cadre somptueusement décoré et éclairé filmé par la télévision, qui, pour la première fois, devrait se retrouver in fine au service de la musique, et non l’inverse : voilà, en résumé, une situation fort inattendue et réjouissante qui appelle les plus chaleureuses félicitations.