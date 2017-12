Les 10 meilleurs albums de la francophonie en 2017

Écorchée par la mort de certains de ses proches et peut-être poussée par la vie qui reste, Charlotte Gainsbourg a décidé d’assumer l’écriture — en majorité — en français, et ça lui va très bien. On sent des clins d’œil à son célèbre père dans certains titres de ce disque réalisé par le producteur électro Sebastian. Le son rétrofuturiste du disque — imaginez Daft Punk qui rencontre Vangelis et Mylène Farmer — est dense, prenant et nous fait voyager avec intensité. On a déjà hâte à ce qui viendra après Rest.