Palmarès: les cinq coffrets classiques de l’année 2017

Warner Classics a très bien réussi à donner une nouvelle jeunesse à ses boîtes économiques « classiques » (intégrales de symphonies, concertos et sonates), contrairement à Universal qui perd un peu pied sur ce terrain. La publication de ce coffret règle le problème de choix parmi les intégrales des sonates pour piano de Beethoven. Celle gravée entre 1991 et 2003 par Stephen Kovacevich reste à nos yeux la plus inspirante, la plus inventive, la plus solide et la plus constante. Elle est désormais disponible à petit prix dans une belle présentation.