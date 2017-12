L’OSM double son programme avec les enfants

Grâce à un don de 665 000 dollars de la Fondation Azrieli, l’OSM et Kent Nagano sont en mesure de doubler leur programme La musique aux enfants, développé en partenariat avec l’Université de Montréal et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI). La musique aux enfants est un projet de prématernelle et maternelle musicale imaginé par Kent Nagano dans l’arrondissement de Montréal-Nord. Le don de la Fondation Azrieli permettra à une deuxième cohorte d’enfants d’intégrer une formation musicale à leur parcours scolaire.