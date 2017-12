Lancement de Qwest TV, petit «Netflix du jazz»

Le producteur Quincy Jones lancera dans la nuit de vendredi à samedi une nouvelle plateforme mondiale de vidéos à la demande, Qwest TV, consacrée au jazz et aux musiques associées (blues, funk, soul, world music, hip-hop, etc.). Cette plateforme, que le producteur qualifie de « petit Netflix du jazz », proposera à son lancement 50 programmes, dont plusieurs inédits ou exclusifs (concerts, documentaires, vidéos) au coût de 7,49 euros par mois (soit un peu plus de 11 $). Quincy Jones s’est associé à la française Reza Ackbaraly. Une rencontre en juillet 2014 à Vienne, en Autriche, a servi de déclencheur. L’entreprise est basée à Paris. On prévoit ajouter un programme par jour pendant la première année.