OSM: Pletnev remplacé par Evgueni Sudbin

Photo: Agence France-Presse

Le pianiste russe Mikhaïl Pletnev, qui devait être l’artiste en résidence de l’OSM en janvier prochain, a été contraint d’annuler sa venue à Montréal pour des raisons de santé (on lui a récemment diagnostiqué des problèmes cardiaques qui l’empêchent de voyager dans les prochains mois). Pletnev sera remplacé par Evgueni Sudbin, qui s’est produit pour la première fois à Montréal chez Pro Musica en 2006 et plusieurs fois depuis avec un grand succès. Les programmes orchestraux des 9 et 13 janvier sont inchangés. Celui du récital du 11 est modifié.