Noël au-delà des ritournelles

Comme début d’album, c’était une bombe : trois « Christmas » en harmonie a cappella suivis chaque fois de deux accords de piano, et voilà Elvis qui déballe un blues imparable sur un roulement de batterie : « Well it’s Christmas time pretty baby / And the snow is falling on the ground ». Le ton est donné, et le reste suit au même pas. Paru en 1957 — au plus fort de la folie Presley —, ce disque est impeccable de bout en bout : arrangements efficaces, répertoire équilibré entre ballades et chansons uptempo, touches R&B typiquement Presley, avec accents gospel et glaçage rock. Mais surtout, un remarquable tour de chant de la part d’un artiste qui avait 22 ans à l’époque (et que l’armée allait appeler dans ses rangs quelques jours après la sortie du disque).