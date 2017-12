De la bonne humeur et beaucoup de danse avec Shash’U

« Je suis certain que j’ai une bonne chanson quand, en la réécoutant, je me lève pour danser », confie le compositeur, remixeur et DJ montréalais Shash’U, vétéran beatmaker dont les productions se trémoussent entre hip-hop et musique électronique. Il a même trouvé un nom pour son style musical : du « power funk, c’est-à-dire une musique qui procure de la joie et de l’énergie et qui donne envie de danser », résume-t-il en riant. La danse et la bonne humeur sont les deux ingrédients principaux du minialbum Street X, qu’il vient de lancer, au Québec sur l’étiquette Joy Ride Recordings, ailleurs dans le monde par l’entremise de Fool’s Gold.

Il y a un certain temps, en entrevue avec un des nombreux rappeurs québécois qui ont eu l’occasion de poser leurs rimes sur des rythmiques signées Shash’U, on synthétisait ainsi le secret de sa recette : ce gars-là est d’abord un danseur. C’est par la danse qu’il comprend le rap et les musiques électroniques. Si son travail est tant apprécié par les danseurs, c’est parce qu’il sait composer les grooves qui les font bouger.

Ledit rappeur n’avait pas tort, confirme Shash’U : « Ça fait longtemps que je suis présent sur la scène de la « danse de rue ». Pas seulement à Montréal, mais partout au Québec et ailleurs dans le monde — j’ai déjà été invité à mixer pendant Juste Debout », l’une des plus importantes compétitions de danse de rue au monde, un événement basé à Paris et à Toulouse. « Ma musique est régulièrement jouée durant les battles, les compétitions de danse. Elle donne envie de danser, mais pas seulement auprès des professionnels. C’est comme si je comprenais comment le corps humain réagit au rythme et à la musique — enfin, je ne suis pas un savant, mais je sais ce qui fait bouger et comment le corps va bouger avec telle basse ou telle rythmique. »

Ici et ailleurs

Dans le langage des beatmakers, on pourrait parler là d’un avantage concurrentiel. Avec Lunice, High Klassified et Tommy Kruise, Shash’U compte parmi les compositeurs/remixeurs d’ici les plus en vue sur la scène internationale. En 2015, il faisait paraître ses deux premiers EP sur l’étiquetteFool’s Gold,du Montréalais star des platines A-Track (ancien DJ de scène de Kanye West) ; cette occasion l’a amené à tourner abondamment hors de nos frontières avec sa propre recette de rap bondissant et de musique électronique aux basses stéroïdées.

Ces temps-ci cependant, Shash’U passe plus de temps à Montréal, « mais généralement, la sortie de nouveaux projets mène vers des concerts ailleurs ». Ce nouveau projet rétro-futuriste porte le titre Street X — clin d’oeil, jusque dans le graphisme, au jeu vidéo de combat classique Street Fighter de Capcom, paru en 1987. Clin d’oeil rétro aussi dès les premières mesures de New Power,qui ouvre le EP : la basse, le son des claviers, le motif rythmique, tout ici rappelle la chanson Planet Rock d’Afrika Bambaata, sur laquelle furent fondés plusieurs genres musicaux électroniques.

« Oui, il y a cet air de nostalgie. En plus, il n’y a aucun échantillonnage sur ce morceau, tout a été rejoué », s’enorgueillit Shash’U. Ailleurs, sur l’excellente Feel It (une collaboration avec la chanteuse Sam I Am Montolla), Shash’U sort de sa zone de confort « power funk » pour explorer le dancehall jamaïcain avec une telle maîtrise qu’on se plaît à rêver à un album complet sur ce thème.

Digérer d’un coup

On peut cependant déjà commencer à rêver à la suite, Street X ayant d’abord été conçu comme un album, « mais divisé en deux parce que ça me tentait », d’autres chansons originales sont déjà dans le collimateur pour l’année à suivre. « Le EP me paraît plus facile à digérer d’un coup, croit Shash’U, mais à mes yeux, il a autant de valeur que si je m’étais commis sur un album complet. Je fais de la musique qui me représente, c’est le plus important. Il faut rester honnête avec soi lorsqu’on fait de la musique. J’espère comme ça inspirer les plus jeunes [compositeurs] à être eux-mêmes dans leur création et à croire en eux. J’ai envie que les jeunes nous regardent, des gars comme Lunice, Kenlo d’Alaclair Ensemble, des gens aussi honnêtes dans leur travail et possédant un son unique. »

Ainsi, c’est dans cette optique qu’il s’implique à titre de directeur artistique dans l’étiquette de disques Joy Ride Records (affiliée à Coyote Records), qui, en quelques mois seulement, est parvenue à faire tourner de nombreuses têtes, notamment en lançant les récents albums de Rymz et de Loud.

« Ça faisait longtemps que je cherchais un projet dans lequel je pourrais investir mon expérience et mon imagination et aider d’autres artistes à aller jusqu’au bout de leurs idées. On mise sur le talent québécois, mais on travaille dans l’optique de pouvoir exporter leur musique, c’est très important pour nous. » Shash’U confirme que l’année qui se profile sera chargée, pour sa carrière autant que pour le développement de l’étiquette : une compilation/mixtape de Joy Ride Records est dans les plans, ainsi qu’un album « mettant en valeur le talent des MC québécois », qui s’exécuteront sur des rythmiques originales du compositeur.