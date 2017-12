Klô Pelgag, avant et après les prix

Aveu : les extrovertis m’intimident. M’indisposent, même. Indéfinissable malaise. Les premières fois que j’ai vu Klô Pelgag sur scène, plus elle en faisait, moins je la suivais. « J’étais pas mal difficile à suivre, je pense », dit Chloé Pelletier-Gagnon en riant. « J’étais tellement timide dans le quotidien, j’avais enfin trouvé un lieu où je pouvais offrir la version la plus libre de moi-même. Alors je voulais tout dire, tout faire en même temps : étonner, émouvoir, amuser, être excentrique, déconcertante, loufoque, tout. En concentré. Ça faisait beaucoup d’un coup ! »

C’était en 2011 : elle avait obtenu cinq prix au Festival international de la chanson de Granby. D’accolades en lauriers, ça n’a pas cessé depuis, au Québec et dans le reste de la francophonie, jusqu’aux quatre Félix (sur 11 nominations) de son triomphe à l’ADISQ. Dont celui de « l’auteur ou compositeur de l’année », attribué à une auteure-compositrice pour la première fois en… 24 ans. « Tant mieux pour moi, mais je pense à toutes les autres qui ont été en nomination les années précédentes et qui l’auraient mérité, ce Félix… »

Étourdie d’honneurs, Klô Pelgag ? « C’est certain que c’est un bloc intense. Oui, ça fait vraiment plaisir, mais je suis surtout contente que ça amène plus de gens dans les salles. Un Félix, ce n’est pas un but, c’est un moyen. Que tu reçoives ou non des prix, ce sont des décisions qui ne t’appartiennent pas. Après, c’est à toi d’être à la hauteur de tes propres attentes. »

« Je chantais à Saint-Hyacinthe l’autre jour, continue-t-elle. Les gens connaissaient toutes les paroles, et pourtant, j’ai des mélodies vraiment pas faciles, avec plein de mots qui déboulent : ça, pour moi, c’est le plus grand compliment. Ça veut dire qu’ils ont vraiment passé du temps à écouter et à décortiquer les disques. Comme moi, auditrice, quand j’écoute le vinyle de RAM, l’album de Paul et Linda McCartney. Ce que je fais très souvent ces jours-ci : j’aime vraiment ça, repasser un album dix fois de suite, entrer dedans. »

Des voix, des voix

RAM, disque de 1971, pas trop bien reçu en son temps, célébré depuis : après les Beatles, Paul a rarement été aussi libre de mouvement. « Ça demeure de la chanson pop, mais c’est tellement riche et inventif, chaque fois j’entends des choses que je n’avais pas encore entendues, c’est infini. » Nous nous extasions devant les jeux d’harmonies dans Dear Boy. « C’est magique, les voix ! Moi, quand j’étais jeune, j’étais gênée de chanter, je voulais être poète ou brigadière. » Elle pouffe de rire. « C’est quand j’ai commencé à écrire des chansons, au piano, que je me suis dit qu’il faudrait bien les chanter, les mélodies. Ce n’était pas mon rêve dans la vie, disons. Mais j’y ai pris tellement goût ! » Tel McCartney, elle ne lit pas la musique, et fournit aux musiciens des démos où elle chante les partitions de violoncelle, de violons, et ainsi de suite. « J’adore ça. Je fais des masses de voix en studio, j’ajoute des pistes à mesure qu’elles me viennent, sans attendre, c’est comme de l’impro d’harmonies. Peut-être que j’en fais trop, mais je m’en fous. »

Il faut voir ses yeux pétiller et ses joues se colorer quand elle dit ça. « C’est pas pour rien que je suis stickée sur McCartney et les Beach Boys. Oui, j’aime des choses plus récentes, j’ai eu une période Metronomy, surtout l’album The English Riviera [2011], mais je reviens tout le temps aux Beatles, on dirait. Je pense que j’aime les grands inventeurs de mélodies et d’arrangements, qui risquaient tout d’album en album… »

Le dosage et la liberté

En spectacle, si elle est encore capable de surprendre par ses mises en scène, maquillages et costumes, et ne s’en prive pas, il y a tout naturellement eu un tri dans les effets. « J’ai toujours le même amour pour l’aspect visuel, mais c’est mieux dosé je pense. La musique prend plus de place, je parle moins. Je n’ai pas perdu mon sens du fun, mais je constate que je suis plus… équilibrée. » Elle rit. Écho de la chanson Les instants d’équilibre : « J’ai fossilisé mes instants d’équilibre / Sous une cloche de verre / J’ai reçu des éclats de rire / Ce sont les blessures que je préfère. »

Même sur les réseaux sociaux, où elle a toujours répondu plutôt promptement — « c’est générationnel, je dirais… » —, elle pratique désormais un certain détachement. « J’y ai découvert des choses fascinantes, rencontré des gens vraiment intéressants, mais j’y ai aussi entretenu des contacts pas nécessaires. Disons que si tu files pas bien le matin d’un show, c’est peut-être mieux de se tenir loin de Twitter. » Se préserver, c’est aussi se donner la chance de durer. « Je suis plus consciente des effets, ça doit être ça, vieillir. » Elle a 27 ans. « Je me protège, mais pas trop. »