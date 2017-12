War & Leisure, Miguel

Nous aurions souhaité à Miguel Jontel Pimentel que son quatrième album, War & Leisure, soit enfin celui de la consécration populaire. Non pas qu’il évolue dans l’ombre : l’exquis Kaleidoscope Dream (2012), succès critique quasi unanime, avait aussi résonné dans les palmarès. War Leisure affiche la même volonté de vouloir jouer avec les formes du soul et du R’n’B, mais avec des compositions somme toute assez simples, parfois prévisibles. Flirtant allègrement avec la pop, le Californien se veut ici rassembleur, exprimant son côté aventurier dans les orchestrations. Numéro alt-rock en ouverture (coécrite avec Dave Sitek de TV on the Radio), il cite ensuite à dessin Sexual Healing de Marvin Gaye sur la psychédélique Pineapple Skies, puis redevient prudemment tendance sur le duo avec le rappeur Travis Scott (Sky Walker). Chaque chanson porte son propre petit univers, plus colorés sur la seconde moitié de l’album, notamment dans Caramelo Duro, duo avec la star colombienne Kali Uchis. Saluons l’imagination de cette étoile R’n’B qui n’a pas encore offert son meilleur album.

