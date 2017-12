Mirage. Airs d’opéras et mélodies de Messager, Delibes, Berlioz, Koechlin. Sabine Devieilhe (soprano)

La soprano colorature française Sabine Devieilhe, épouse du chef surdoué Rafael Pichon, s’était signalée à nous par un disque Rameau, puis par un récital consacré à Mozart, comprenant une plage cachée grivoise. Voici un CD non moins enchanteur, accompagné par François-Xavier Roth dirigeant son orchestre Les Siècles, et, pour trois plages, par le pianiste Alexandre Tharaud. Le disque comprend notamment l’Air des clochettes et le Duo des fleurs de Lakmé de Léo Delibes, qui enchâssent astucieusement les Quatre poèmes hindous de Delage. On trouve aussi, entre autres, la Scène de la folie du Hamlet d’Ambroise Thomas, La mort d’Ophélie de Berlioz et la Chanson du rossignol de Stravinski. Tout au long de ce programme parfait, la ligne de chant est conduite avec une sûreté et une sensualité merveilleuses. Les amateurs de voix ailées et diaphanes ne peuvent rêver mieux.



Écoutez Air des clochettes

Mirages ★★★★ 1/2 Messager, Delibes, Berlioz, Koechlin. Sabine Devieilhe. Erato, 0190295767723