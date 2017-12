La belle meunière. Cycle de mélodies de Franz Schubert. Christian Gerhaher (baryton), Gerold Huber (piano)

Après Les Troyens de Berlioz de John Nelson, enregistrement de référence que l’on attendait depuis toujours, la parution de cette renversante Belle meunière, 2e enregistrement de ce cycle par Gerhaher et Huber, prouve que 2017 est riche en CD appelés au panthéon de l’histoire de la musique enregistrée. Gerhaher inclut ici la récitation des poèmes de Müller non mis en musique par Schubert. Ce n’est pas une première, mais 14 ans après sa première version, Gerhaher a tellement intégré l’univers psychologique qui mène le meunier au suicide que l’itinéraire, parlé et chanté, dépasse largement toute notion d’« enregistrement » ou de « chant ». Nous sommes ici dans le registre de la possession et de la transe, qui rappelle (de loin évidemment) le traumatisant Voyage d’hiver hébété de Peter Anders, enregistré sous les bombes dans Berlin en guerre. C’est presque aussi insoutenable de tension, en tout cas.



Christian Gerhaher chante Die Schöne Müllerin de Schubert