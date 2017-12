Soul of a Woman, Sharon Jones et The Dap-Kings

Un an déjà qu’elle n’est plus, et pourtant la revoilà. Malaise de l’album posthume : la chanteuse y est trop en vie, trop en voix. Peu à peu, ce doux et puissant album de funk à la James Brown des années 1960, de soul chic à la Delfonics des années 1970, prendra sa place naturelle dans la discographie de Sharon Jones et ses Dap-Kings, surcroît d’instants d’éternité. Un jour, ça fera longtemps que le cancer du pancréas l’aura emportée. En attendant, elles sont à fleur de coeur, ces retrouvailles d’outre-tombe. On mesure. Trop courte, cette carrière démarrée à 40 ans par l’ex-gardienne de prison ! La syncope de Matter of Time, l’irrépressible marche en avant de Sail On !, l’espoir de jours meilleurs dans Searching for a New Day, la prière finale de Call on God, ces cuivres hérités d’Amy Winehouse, tout se reçoit, aux premières écoutes, comme une tragédie annoncée. Tout est promesse court-circuitée, tout deviendra cadeau. On a encore du temps, nous.

Sharon Jones et The Dap-Kings - Sail On!