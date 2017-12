Le tourbillon de ma vie. L’intégrale des chansons de Rezvani (Bassiak)

Ce sont les chansons d’un ami peintre d’origine russe, Cyrus Bassiak, né Serge Rezvani. Créées sans autre but que d’avoir de quoi meubler les soirées de copains-copines. Ça lui venait sans drame, ces airs, ces mots, Jeanne Moreau les connaissait et les chantait, comme toute la bande. Un jour, François Truffaut se trouva là, entendit Le tourbillon, réquisitionna la chanson pour que Jeanne la fasse dans son Jules et Jim. Ce qui fut fait, en une prise. L’ancien directeur artistique Jacques Canetti, à son compte, en voulut d’autres, de la même légèreté moitié jazzy moitié comptine, la même manière d’attacher les phonèmes en collier de perles. Rezvani les fournit, Jeanne les enchanta. Moi je préfère La vie s’envole, une petite trentaine. Ça donnera deux vinyles — en 1963 et 1966 — fort recherchés aujourd’hui. En voici l’intégralité, et comme si tout n’était pas assez, il y a trois titres retrouvés. Délices.

Jeanne Moreau - Je ne suis fille de personne